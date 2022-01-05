Элиста, , 15:26 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 5 января. Это один случай заражения больше, чем накануне.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На лечении в госпиталях находятся 114 ковид-пациентов, из них в тяжёлом состоянии остаются 13 человек. Режим самоизоляции соблюдают 211 жителей Калмыкии.

За весь период эпидемии в Калмыкии подтверждён 34 081 случай заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 32 531 пациент.

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