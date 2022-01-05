Бишкек, , 15:25 — REGNUM Киргизские пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-центре пограничной службы Киргизии сегодня, 5 января.

На границе Казахстана Vmenkov

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В ведомстве отмечают, что такой режим был введён с 30 декабря 2021 года в связи с празднованием Нового года.

Все пункты пропуска на киргизско-казахской границе, несмотря на разгоревшиеся в соседней стране массовые протесты, продолжают работать, пропуск граждан, транспорта и грузов осуществляется с учетом существующих ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Пограничная служба отслеживает ситуацию в Казахстане и на приграничной территории. В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры во взаимодействии с МВД, МЧС и другими госорганами», — подчеркивают в ГПС Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января в Казахстане цены на автомобильный сжиженный газ выросли в два раза — с 60 до 120 тенге (с 10,4 до 20,8 рубля) за литр. Это послужило поводом для начала митингов и перекрытия дорог сначала в Актау и Жанаозене, а затем и в Алма-Ате.

Несмотря на то, что по решению казахских властей цена на сжиженный автогаз вернулась к своему первоначальному размеру, а правительство Казахстана ушло в отставку, акции протеста не только не прекратились, но и переросли в массовые беспорядки, столкновения с полицией и грабежи магазинов.

В настоящее время в Алма-Ате, Аламатинской и Мангистауской областях введено чрезвычайное положение до 19 января.