Таллин, , 15:24 — REGNUM Представители Эстонской Консервативной народной партии (EKRE) в столичном горсобрании ошибочно оценили цвета ленты на поздравительной рождественской открытке мэра Таллина Михаила Кылварта. Об этом сообщил эстонский портал tribuna.ee.

Таллин

Так, председатель фракции EKRE в горсобрании Март Каллас написал на своей странице в социальной сети Facebook: «Таллин пал! Посмотрите на рождественскую открытку Кылварта! «Я содержу Таллин в своем пузыре, который оплетен георгиевской лентой. Вы, эстонцы, можете горланить в лесу сколько угодно». Эти символы просто кричащие!»

Комментаторы к посту Калласа справедливо отметили, что бело-синяя лента на открытке не является георгиевской, бело-синий — это исторические цвета флага Таллина.

Авторство открытки принадлежит живущей в Швейцарии художнице из Эстонии, известному иллюстратору детских книг Герде Мяртенс. По ее словам, поздравления с Рождеством городского главы решены ею в темно-синих цветах зимы и цветах Таллина вместе с маленькой сказкой в стеклянном шаре: «Было честью визуализировать рождественское поздравление Таллина, а стеклянный шарик с родным домом сопровождает и меня в моем пути».