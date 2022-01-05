Челябинск, 5 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» переиграл в овертайме ярославскую команду «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 3:3. У хозяев голами отличились финский форвард Теэму Пулккинен (14-я минута, в большинстве), чешский нападающий Томаш Гика (21-я) и Андрей Стась (49-я). В составе «железнодорожников» шайбы забросили оформивший в матче дубль Артём Анисимов (31-я, в большинстве и 59-я, при игре 6×5) и американский форвард Рид Буше (43-я, в большинстве).

Победу хозяевам в овертайме принес гол чешского нападающего Лукаша Седлака (61-я).

Отметим, в следующем матче «Трактор» 8 января на выезде сыграет с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар», а «Локомотив» днем ранее также в гостях встретится с магнитогорской командой «Металлург».