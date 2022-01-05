Москва, , 15:17 — REGNUM Основатель и владелец Holodilnik.ru Валерий Ковалев — известен как один из авторов русскоязычной «Википедии» — скончался на 52 году жизни. Об этом 5 января передает портал «Викиновости».

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«В ночь на 31 декабря NoFrost (псевдоним Ковалева — прим.) скончался. Сердце…», — отмечается в сообщении.

Ковалев родился 24 апреля 1970 г. в городе Нейруппин, ГДР. В 1994 г. закончил Московский авиационный институт.

С 1993 г. занимался оптовой и розничной торговлей холодильниками.

В 2003 г. открыл интернет-магазин Holodilnik.ru.