Кабанский район, Бурятия, , 15:14 — REGNUM В Бурятии правоохранители проверяют обстоятельства аварии, унёсшей жизни двух человек. ДТП произошло около 13 часов 5 января на 236 км федеральной трассы Р-258 «Байкал», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Территориальном центре медицины катастроф республики.

ДТП в Бурятии ТЦМК Бурятии

В 15 км от посёлка Танхой Кабанского района столкнулись два автомобиля — Volvo и SsangYong. На место выехали две бригада экстренного реагирования центра, а также две бригады скорой помощи.

«По прибытии было установлено, что в результате аварии пострадали 8 человек, в том числе 4 детей. К сожалению, в аварии погибли двое взрослых людей до прибытия бригад, остальные пострадавшие с различными травмами эвакуированы в стационар», — отметили в учреждении.