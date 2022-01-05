Москва, 5 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Экономические планы российских властей РФ на 2022 год выглядят защитными и консервативными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

Бедность

«Экономические планы правительства выглядят защитными и консервативными. Без прорывов, — сказал Станкевич. — Как реальные располагаемые доходы граждан, так и совокупный потребительский спрос будут стагнировать, чему дополнительно способствует инфляция, превысившая 8%. Планы по значительному сокращению числа бедных придётся снова отложить».

Как полагает Станкевич, спрос на нефть и газ и цены на них останутся высокими, что позволит государству без проблем закрывать доходную часть федерального бюджета.

«Новое обострение санкционной войны в первом полугодии маловероятно, а ближе к концу 2022 года ситуация может обостриться в случае провала переговоров РФ с представителями США и НАТО», — предположил политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по итогам 2022 года номинальные доходы жителей РФ вырастут на 6,5%.