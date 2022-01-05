Ижевск, 5 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Руководители подрядных организаций в Ижевске, которые отвечают за уборку улиц города от снега, испытывают дефицит кадров. В среднем нехватка механизаторов, трактористов, дорожных рабочих составляет около 20%. Именно этим фактором объясняют руководители дорожных организаций «нерасторопность в уборке снега», сообщает пресс-служба администрации города.

Двор между улицами Горького и Звездинка в Нижнем Новгороде

Поиск кадров проходит в постоянном режиме, с сотрудниками ведутся переговоры о возможности подработки сверх плановых смен.

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев провел совещание с целью проанализировать качество работы подрядчиков по уборке снега в первые дни января.

«Ваша задача как руководителей — организовать и задействовать имеющиеся ресурсы так, чтобы уборка в городе выполнялась качественно. К сожалению, план на усиление в первые дни января был сорван», — констатировал глава города.

Бекмеметьев предупредил, что очередной сильный снегопад ожидается 7 января, может выпасть 14 мм осадков. Он призвал отработать уборку снега максимально оперативно, уделяя особое внимание подходам и подъездам к храмам в преддверии праздника Рождества Христова.

Также мэр добавил, что с недобросовестными подрядчиками не исключается расторжение муниципальных контрактов. Это произойдет, если ситуация не улучшится в ближайшее время.

С начала зимнего сезона с улиц Ижевска было вывезено 239 тыс. кубометров снега, за аналогичный период годом ранее — 95 тыс. кубометров. За первые четыре дня января в Ижевске выпало 47% месячной нормы осадков.

Напомним, ранее Бекмеметьев говорил, что в новогодние праздники подрядчики будут работать в обычном режиме — в две смены, круглосуточно. В ноябре в городе выпало 168% от месячной нормы осадков, а с 1 по 20 декабря — 128%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что получает множество нареканий по вопросу качества уборки от снега городских улиц, гораздо больше, чем в прошлом сезоне.

«Коллеги, если мы видим, что ситуация сложная… Вышли на тридцать минут, если мы видим, что критическая ситуация по снегу и так далее, вышли, это всех касается, своими командами, хотя бы у соцобъектов, взяли лопаты и раскидали. Да, если мы не успеваем по-другому, и подрядчики не успевают… Я на полном серьезе говорю», — обращался к чиновникам в ходе прямой линии глава республики.

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