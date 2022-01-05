Таллин, 5 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Ситуация на востоке Украине вызывает серьезную обеспокоенность, поэтому НАТО нельзя соглашаться на требования России, которые являются абсурдными. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью гостелевидению своей страны ETV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «Киев готовится к «войне»: новые провокации Украины и США — трансляция»

По словам премьера, в случае России важно, чтобы все союзники по НАТО оценивали риски одинаково: «Так, целый ряд союзников по НАТО и Евросоюзу признают, что когда Россия в первый раз напала на Крым и Украину, то они в действительности недооценивали эту ситуацию, в том числе, возможно, и в случае Донбасса».

«Но сейчас такой недооценки нет и все на самом деле обеспокоены», — добавила Каллас.

Она категорически против утверждений ряда политиков и СМИ, что с Россией ведутся переговоры: «Ни НАТО, ни Запад не ведут с Россией переговоры. Речь все-таки идет о диалоге, чтобы поддерживать дипломатическое общение, но не переговоры».

По ее словам, «по поводу этих абсурдных условий (Россия предложила США и НАТО обсудить условия взаимной безопасности — ИА REGNUM) невозможно вести переговоры».

Она убеждена, что требования Запада России останутся неизменными даже после диалога — вернуть Украине Крым и разрешить напряженность на Донбассе.