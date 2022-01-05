Москва, 5 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин дал оценку российским системам ПВО, разработанными концерном «Алмаз-Антей». 5 января он провел встречу с генеральным конструктором концерна Павлом Созиновым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Всем в мире хорошо известна продукция компании. Это самое надежное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение — системы ПВО», — отметил он, назвав данное мнение общепризнанным фактом.

«В целом компания уже 20 лет активно не только консолидировала все возможности в той сфере, которой вы занимаетесь, но и их нарастила многократно», — подчеркнул глава государства.