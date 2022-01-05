Астана, 5 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В офисе правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») в Алма-Ате произошел пожар в здании филиала правящей партии. Об этом сообщает новостной портал Zakon.

Билборд партии «Нур Отан»

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По данным журналистов, в офисе сломаны двери и выбиты стёкла в окнах. В городе с 4 января идут массовые беспорядки, пострадало около 300 предприятий.

Партия «Нур Отан» является самой крупной в Казахстане. Ранее её возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Стоит отметить, что протесты из-за подорожания топлива проходят во многих городах Казахстана. Власти пошли на уступки, но с 4 января в Алма-Ате начались беспорядки. В городе горят резиденция президента, а также здания прокуратуры и администрации города.