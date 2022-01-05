Мадрид, , 15:06 — REGNUM Английский защитник мадридского футбольного клуба «Атлетико» Киран Триппьер в течение ближайшего времени может перейти в команду «Ньюкасл». Об этом 5 января сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

Киран Джон Триппьер (сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru

По данным источника, руководство «Ньюкасла» заплатит за переход 31-летнего футболиста порядка €15 млн без учета бонусов.

При этом отмечается, что сам игрок хотел бы вернуться в английскую Премьер-лигу, в которой он играл до перехода в чемпионат Испании.

Отметим, Киран Триппьер перешел в «Атлетико» из «Тоттенхэма» летом 2019 года за €22 млн ив нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 30 матчах, не отметившись в них результативными действиями. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.