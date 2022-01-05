Нур-Султан, 5 января 2022, 15:04 — REGNUM Канат Таймерденов — комендант, начальник департамента полиции Алма-Аты (Казахстан) — заявил, что выявлены случаи мародерства и погромов на фоне протестов. Об этом 5 января сообщает Orda.kz.
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«В ночь на 5 января активизировались экстремистские группировки. В результате … сожжены свыше 120 транспортных средств, в т.ч. 33 полицейских машин», — уточнил он.
В общей сложности нанесен урон 120 магазинам и объектам торговли. Повреждены 180 предприятий общепита.
Таймерденов обратился к горожанам, попросив их разойтись.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цены за 1 литр сжиженного газа до 120 тенге (ок. 20 руб.). До этого цена 1 литра газа 60 тенге.