Нью-Дели, 5 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Первый испытательный запуск индийского пилотируемого космического корабля «Гаганьян» запланирован на 2022 год. Об этом говорится в новогоднем обращении главы Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сивана, опубликованном на сайте агентства.

Indian Space Research Organisation Индийская ракета PSLV-CA-C29

В своём обращении глава ISRO признал, что 2021 год оказался не очень удачным для индийской космической отрасли. В феврале прошлого года ISRO запустила ракету-носитель PSLV с бразильским спутником Amazonia-1 и несколькими малыми космическими аппаратами.

В августе 2021 года Индия запустила ракету-носитель GSLV. Из-за сбоя в работе разгонной ступени ракета не смогла вывести на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-03. Кайласавадиву Сиван рассказал, что в ISRO выявили основную причину сбоя и внесут необходимые изменения в конструкцию соответствующих систем.

Глава ISRO добавил, что ближайшими стартами агентства станут запуски спутников EOS-4 и EOS-6 с помощью ракеты-носителя PSLV и спутника EOS-2 посредством новой ракеты-носителя лёгкого класса.

Главным проектом космического проекта Индии должен стать первый испытательный запуск корабля «Гаганьян», разрабатываемого для пилотируемых полётов. Испытательный запуск будет проходить в автоматическом режиме без экипажа на борту. Сиван рассказал, что в настоящее время проводятся испытания двигателей, системы спасения экипажа и парашютов для этого корабля.