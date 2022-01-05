Нур-Султан, , 14:55 — REGNUM Из Казахстана в страны Европы начали массово вылетать бизнес-джеты. Об этом 5 января передает Telegram-канал KazTAG.

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Так, в Алма-Ате совершили взлет от 5 до 6 бизнес-джетов, еще один вылетел из Нур-Султана.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане.

Протесты в стране начались 2 января из-за роста цен на газ с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 руб.) за 1 литр.