Москва, 5 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Власти России рассчитывают на то, что ситуация в Казахстане нормализуется в течение ближайшего времени. Об этом 5 января говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД РФ

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Отмечается, что российская сторона внимательно следит за событиями в братской соседней стране и выступает за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалога, а не путем уличных беспорядков и нарушения законов.

«Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что шаги, которые предпринимает в настоящее время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, направлены на то, чтобы мирно и оперативно решить проблемы в республике.