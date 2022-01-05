Астана, 5 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января освободил от должности замглавы администрации президента республики Мурата Нуртлеу и назначил его первым заместителем руководителя Комитета национальной безопасности (КНБ). Указ был обнародован на сайте главы государства.

Касым-Жомарт Токаев

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При этом с должности первого заместителя главы КНБ был снят племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиша, который занимал эту должность с 2015 года. О его дальнейшем назначении не сообщается.

Стоит отметить, что протесты проходят во многих городах Казахстана. Акции начались из-за подорожания топлива. Власти пошли на уступки, но с 4 января в Алма-Ате начались беспорядки.