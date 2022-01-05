Пекин, 5 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Муниципальные парки Пекина приняли около 660 000 гостей во время трехдневных новогодних каникул, при этом были приняты строгие меры предосторожности против COVID-19, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

gyosimon Пекин.Храм Неба. Династия Мин

По данным Пекинской муниципальной администрации парков, 11 муниципальных парков и Музей китайских садов и ландшафтной архитектуры посетили 659 900 человек во время праздника, который начался 1 января, что примерно на 52,7% больше в годовом исчислении.

Из парков самыми популярными местами были парк Таожаньтин, Храм Неба и Летний дворец. По мере приближения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине во всех парках города также проводятся мероприятия и выставки, посвященные зимним видам спорта.