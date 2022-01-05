Гуйян, Китай, 5 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Число погибших в результате оползня, обрушившегося на город Бицзе провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая 3 января, возросло до 14 человек, сообщили во вторник местные власти, передает агентство Синьхуа.

International Disaster Volunteers Оползень

По данным муниципального правительства Бицзе, оползень сошел на строительную площадку около 19:00 по местному времени 3 января. По состоянию на 14:05 следующих суток было найдено в общей сложности 17 человек, из которых 14 были уже мертвыми.

Еще трое человек получают лечение в больнице. По данным муниципального правительства, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Спасательные работы завершены, а причина аварии все еще расследуется.