Хэфэй, Китай, 5 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Строительство нового автомобильного и железнодорожного моста через реку Янцзы, самую длинную реку Китая, началось 4 января в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает агентство Сирьхуа.

(сс) chengpeng1978 Река Янцзы

Мост протяженностью 11,88 километра в городе Тунлин будет иметь шестиполосную скоростную автомагистраль с расчетной скоростью движения 100 км/ч на верхнем ярусе и четыре железнодорожных пути на нижнем ярусе. Два пути будут зарезервированы для пассажирских поездов с расчетной скоростью движения 250 км/ч, а два других будут предназначены для грузовых поездов.

«Мост с большим пролетом 988 метров спроектирован с использованием вантовой и подвесной конструкции с учетом функциональных требований и экономических факторов», — сказал представитель компании China Railway Major Bridge Reconnaissance & Design Institute Co., Ltd. Цюй Фэн.

Вантовые и подвесные мосты имеют более длинные пролеты и более безопасны в сравнении с обычными, что обеспечивает более плавное прохождение высокоскоростных поездов. Ожидается, что строительство будет завершено в 2025 году.