Кабул, 5 января 2022, 14:36 — REGNUM После пограничных столкновений с тремя соседними странами в течение месяца правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что хочет решать проблемы дипломатическим путем, передает «8 Собх».
Абдул Каххар Балхи, пресс-секретарь министерства иностранных дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что недавняя напряженность между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пакистаном на Линии Дюранда будет урегулирована путем переговоров между официальными лицами сторон.
По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) верят в решение проблем путем «взаимопонимания» и «диалога» и являются сторонниками решения вопроса на основе «добрососедства».
Он добавил, что возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство ведет переговоры с правительством Пакистана по дипломатическим каналам.
Абдул Каххар Балхи также отверг сообщения о пограничных столкновениях между силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и туркменскими военными.
Он сказал, что между сторонами не существует проблем, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят иметь «конструктивные» и «позитивные» отношения со всеми странами, включая Туркмению.
Местные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Джаузджане ранее подтвердили наличие напряженности в отношениях с туркменскими войсками в уезде Хамьябэтой провинции.
За последний месяц талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько раз вступали в столкновения с иранскими, пакистанскими и туркменскими войсками.
Пакистан недавно заявил, что довел свои опасения до официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Однако министр иностранных дел заявил, что Пакистан продолжает блокировать Линию Дюранда.
Иран также заявил, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) незнакомы с пограничными вопросами и действуют непрофессионально.
Официальной реакции Туркмении на напряженность в отношениях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не последовало.