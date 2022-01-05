* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:36 — REGNUM После пограничных столкновений с тремя соседними странами в течение месяца правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что хочет решать проблемы дипломатическим путем, передает «8 Собх».

Абдул Каххар Балхи, пресс-секретарь министерства иностранных дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что недавняя напряженность между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пакистаном на Линии Дюранда будет урегулирована путем переговоров между официальными лицами сторон.

По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) верят в решение проблем путем «взаимопонимания» и «диалога» и являются сторонниками решения вопроса на основе «добрососедства».

Он добавил, что возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство ведет переговоры с правительством Пакистана по дипломатическим каналам.

Абдул Каххар Балхи также отверг сообщения о пограничных столкновениях между силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и туркменскими военными.

Он сказал, что между сторонами не существует проблем, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят иметь «конструктивные» и «позитивные» отношения со всеми странами, включая Туркмению.

Местные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Джаузджане ранее подтвердили наличие напряженности в отношениях с туркменскими войсками в уезде Хамьябэтой провинции.

За последний месяц талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько раз вступали в столкновения с иранскими, пакистанскими и туркменскими войсками.

Пакистан недавно заявил, что довел свои опасения до официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако министр иностранных дел заявил, что Пакистан продолжает блокировать Линию Дюранда.

Иран также заявил, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) незнакомы с пограничными вопросами и действуют непрофессионально.

Официальной реакции Туркмении на напряженность в отношениях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не последовало.