Наньчан, Китай, , 14:33 — REGNUM В течение 2021 года на озере Поянху в провинции Цзянси на востоке Китая наблюдалось более 766 000 водоплавающих птиц, что является рекордным показателем, сообщает агентство Синьхуа.

Озеро Поянху. Снимок из космоса NASA

В общей сложности было обнаружено 67 видов водоплавающих птиц, сообщило Управление национального природного заповедника озера Поянху на основе результатов последнего полевого обследования в 2021 году.

«Все больше и больше местных жителей присоединяются к усилиям по защите экологии озера по мере того, как растет их осведомленность об охране окружающей среды. Вот причина, по которой перелетные птицы влюбляются в озеро Поян», — сказал научный сотрудник института биоресурсов Академии наук Цзянси Дай Няньхуа, добавив, что введение 10-летнего запрета на рыбную ловлю в озере Поян создало благоприятные условия для размножения птиц.

1 января в Китае вступило в силу новое постановление о защите перелетных птиц в провинции. Озеро Поянху, где обитает 382 вида птиц, является крупнейшим пресноводным озером в Китае и важным местом зимовки водоплавающих птиц в Азии.