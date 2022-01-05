Наньчан, Китай, 5 января 2022, 14:33 — REGNUM В течение 2021 года на озере Поянху в провинции Цзянси на востоке Китая наблюдалось более 766 000 водоплавающих птиц, что является рекордным показателем, сообщает агентство Синьхуа.
В общей сложности было обнаружено 67 видов водоплавающих птиц, сообщило Управление национального природного заповедника озера Поянху на основе результатов последнего полевого обследования в 2021 году.
1 января в Китае вступило в силу новое постановление о защите перелетных птиц в провинции. Озеро Поянху, где обитает 382 вида птиц, является крупнейшим пресноводным озером в Китае и важным местом зимовки водоплавающих птиц в Азии.