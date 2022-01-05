Варшава, , 14:32 — REGNUM Польская компания CD Projekt RED не планирует перезапуск видеоигры Cyberpunk 2077. Об этом сообщил глава отдела CD Projekt RED по глобальным коммуникациям Радек Грабовски на своей странице в социальной сети Twitter.

Cyberpunk 2077 Srote.steampowered.com

3 января журнал Forbes со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что польский разработчик готовится к перезапуску видеоигры Cyberpunk 2077 вместе с патчем 1.5 и первым дополнением. Отмечалось, что в рамках перезапуска видеоигра будет переименована в Cyberpunk 2077: Samurai Edition.

В Forbes сообщали, что компания официально анонсирует дополнение в феврале, а выпустит его в марте 2022 года. Новое дополнение должно включать новые задания, изменения искусственного интеллекта и интерфейса, новое оружие. Также отмечалось, что в Cyberpunk 2077 появится новая мини-игра в стиле карточной игры «гвинт» из игры «Ведьмак 3».

«Это не так. Извини, Пол (автор материала Forbes)», — прокомментировал Грабовски.

Он не указал, что именно из ожидаемых изменений не входит в планы компании. В первом квартале 2022 года CD Projekt RED планирует представить игру Cyberpunk 2077 в версиях для консолей PS5 и Xbox Series X/S.

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