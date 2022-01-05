Кабул, 5 января 2022, 14:32 — REGNUM Официальные лица Пакистана заявляют, что Китай призывает к заседанию «расширенной тройки» для обсуждения с Соединенными Штатами афганского кризиса.
Пакистанский чиновник сообщил, что Китай готовится провести саммит в Пекине в конце января, передает «8 Собх».
Цель встречи — обсуждение ситуации в Афганистане, особенно способы предотвращения гуманитарного кризиса.
Источник заявил, что Китай хочет, чтобы саммит «тройки» состоялся до китайского Нового года.
Поскольку китайский Новый год отмечается 1 февраля, пакистанский чиновник сказал, что следующая встреча «тройки» может состояться в конце января.
Также, вспышка нового штамма коронавируса в Китае была названа одной из основных причин возможной задержки проведения следующего заседания «расширенной тройки», поскольку в стране недавно были введены строгие ограничения.
Ранее спецпредставитель России в Афганистане Замир Кабулов заявил, что следующая встреча «тройки» состоится в России.
Последняя встреча представителей стран-участниц группы прошла в Исламабаде.
Членами «расширенной тройки» являются США, Китай, Россия и Пакистан.