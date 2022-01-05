Нур-Султан, , 14:28 — REGNUM Более 120 автомобилей сожгли во время протестов против повышения цен на газ в Алма-Ате (Казахстан). Об этом 5 января сообщил комендант города Канат Таймерденов.

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«В результате противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в т.ч. 33 полицейские машины, авто скорой помощи, а также пожарные автомашины», — передает его слова Sputnik Казахстан.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи.

Также в здании администрации Алма-Аты, куда ворвались протестующие, произошло возгорание. В центре города были слышны звуки выстрелов.

Также в Алма-Ате произошел пожар в филиале правящей партии Казахстана Nur Otan.