Стокгольм, 5 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. 5 января телеканал SVT представил данные нового опроса, согласно которому являющиеся на сегодняшний день крупнейшей оппозиционной партией в Риксдаге «Умеренные» опустились на второе место, пропустив вперед «Шведских демократов». В свою очередь прокомментировать новую расстановку политических сил в парламенте решил политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

Итак, самым главным последствием проигрыша на выборах для лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона, отмечает журналист, станет его отставка с поста. Кристерссон уже пообещал завоевать власть на выборах, однако первый опрос в этом году показал, что за несколько месяцев до сентябрьских выборов в риксдаг его партия не только отстает от правящих «Социал-демократов», но и рискует перестать быть крупнейшей оппозиционной силой в риксдаге. Не лучшее начало для Кристерссона в год выборов.

С другой стороны, и тут Кнутсон признает ловкость стратегов «Социал-демократов», Стефан Лёвен оказался прав, когда сыграл ва-банк, уйдя в отставку с поста лидера партии и премьер-министра Швеции. Пришедшая ему на смену Магдалена Андерссон вселила веру в социал-демократию, поэтому ее партия всего за месяц увеличила свой рейтинг на 2,0 процентных пункта до 31,3%.

Таким образом, если ситуация будет продолжать ухудшаться для «Умеренных», с местом лидера оппозиции Кристерссону придется попрощаться.