Кристерссон может перестать быть лидером оппозиции в Швеции — SVT
Стокгольм, 5 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. 5 января телеканал SVT представил данные нового опроса, согласно которому являющиеся на сегодняшний день крупнейшей оппозиционной партией в Риксдаге «Умеренные» опустились на второе место, пропустив вперед «Шведских демократов». В свою очередь прокомментировать новую расстановку политических сил в парламенте решил политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.
Итак, самым главным последствием проигрыша на выборах для лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона, отмечает журналист, станет его отставка с поста. Кристерссон уже пообещал завоевать власть на выборах, однако первый опрос в этом году показал, что за несколько месяцев до сентябрьских выборов в риксдаг его партия не только отстает от правящих «Социал-демократов», но и рискует перестать быть крупнейшей оппозиционной силой в риксдаге. Не лучшее начало для Кристерссона в год выборов.
С другой стороны, и тут Кнутсон признает ловкость стратегов «Социал-демократов», Стефан Лёвен оказался прав, когда сыграл ва-банк, уйдя в отставку с поста лидера партии и премьер-министра Швеции. Пришедшая ему на смену Магдалена Андерссон вселила веру в социал-демократию, поэтому ее партия всего за месяц увеличила свой рейтинг на 2,0 процентных пункта до 31,3%.
Таким образом, если ситуация будет продолжать ухудшаться для «Умеренных», с местом лидера оппозиции Кристерссону придется попрощаться.