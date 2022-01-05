Стокгольм, , 14:29 — REGNUM 5 января телеканал SVT опубликовал данные проведенного совместно с социологами из Novus опроса, согласно которому рейтинг правящих в Швеции «Социал-демократов» заметно укрепляется.

Флаг Швеции Pixabay.com

Так, если бы выборы в риксдаг состоялись бы сегодня, то за правящую партию готовы проголосовать 31,3% избирателей. За «Умеренных», крупнейшую оппозиционную партию в риксдаге, свои голоса отдали бы 18,7% избирателей. «Шведские демократы» вырвались на второе место — 20,1%.

Отмечается, что «Либералы» и «Зеленые» не попали бы в риксдаг, поскольку они не прошли бы четырехпроцентный барьер. Они набрали 2,2% и 3,4% голосов респондентов, соответственно.

Отметим, что, если перевести проценты в мандаты, то у коалиции во главе с «Социал-демократами» сократился бы разрыв от объединенной правой оппозиции.

В опросе SVT/Novus, проведенном в период с 6 декабря 2021 года по 2 января 2022 года, приняли участие 2 017 человек.