Сиань, Китай, 5 января, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Глава бюро по управлению большими данными в северо-западном китайском городе Сиань Лю Цзюнь был отстранен от должности после сбоя в системе здравоохранения города, сообщили местные власти, передает 5 января агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным Сианьского муниципального комитета Коммунистической партии Китая, Лю был отстранен от должности за невыполнение своих обязанностей. 20 декабря система кодов здравоохранения в Сиане, пострадавшая от последнего раунда заражения COVID-19, вышла из строя из-за интенсивного движения, что вызвало неудобства для местных жителей.

На более позднем брифинге Лю извинился перед местными жителями за аварию и неудобства. Однако 21 декабря система снова вышла из строя, прежде чем возобновить обслуживание во второй половине дня.

В Сиане, где проживает 13 млн человек, в понедельник было зарегистрировано 95 случаев передачи COVID-19 на местном уровне, в результате чего общее число таких случаев с 9 декабря достигло 1758.