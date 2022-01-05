Алма-Ата, Казахстан, , 14:23 — REGNUM Протестующие в бывшей столице Казахстана Алма-Ате 5 января захватили резиденцию президента республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По данным журналистов, нарушители пробираются в здание через сломанные двери и разбитые окна. Слышно, что они ломают оборудование и мебель. У входа горит огонь.

Сообщается, что правоохранители пытаются вразумить протестующих, но те ведут себя агрессивно и нападают на сотрудников полиции. Спецтранспорт, который стоял возле резиденции уехал.

Стоит отметить, что протесты проходят во многих городах Казахстана. Наиболее острая ситуация в Алма-Ате.

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