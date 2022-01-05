Барселона, Испания, 5 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. На неопределенный срок перенесен матч баскетбольной Евролиги между московским клубом ЦСКА и командой «Барселона». Об этом 5 января сообщает пресс-служба Евролиги.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что запрос о переносе встречи поступил от каталонского клуба в связи с тем, что из-за положительных результатов тестов на коронавирус «Барселона» не может выставить восемь игроков (минимум по регламенту турнира) для того, чтобы принимать участие в этом матче.

Отметим, накануне Евролига перенесла встречу 19-го тура с участием казанского УНИКСа и мадридского «Реала» из-ща вспышки COVID-19 в российском клубе, а также еще ряд матчей.

При этом игра с участие ЦСКА и «Барселоны» должна была проходить в Москве 7 января. Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги, выиграв десять матчей и проиграв семь.