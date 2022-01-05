Нур-Султан, , 14:10 — REGNUM В Казахстане 5 января начали массово отключать интернет. Об этом передает Telegram-канал сервиса мониторинга блокировок GlobalCheсk.

Нет интернета Marcelo Graciolli

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

«Фиксируем полное отключение интернета в Алма-Ате, Казахстан. В т.ч. не работает интернет у проводных операторов», — отмечается в сообщении сервиса.

В стране также не работает мобильный интернет. Недоступны мессенджеры What'sApp и Telegram.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками.

На фоне протестов президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.