Пекин, 5 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Уровень курения среди лиц возрастом старше 15 лет в столице Китая Пекине снизился до 19,9%, показали данные муниципальной комиссии здравоохранения, передает агентство Синьхуа.

Martin Abegglen Курение запрещено

Число курильщиков в этой возрастной группе сократилось на 73 000 по сравнению с показателем 2019 года. Уровень воздействия вторичного табачного дыма на рабочих местах и в ресторанах снизился до 23,4% и 37,3% соответственно по сравнению с 27% и 42,5% в 2019 году.

Чтобы смягчить вредное воздействие курения на здоровье населения, правительство Китая усилило борьбу против табака и приняло официальные меры. Пекин запретил курение в общественных местах с 1 июня 2015 года, когда вступили в силу правила по борьбе против табака.