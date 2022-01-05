Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону фактический выход общественного транспорта на муниципальные маршруты составляет около 55% от планового количества. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Общественный транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

В период праздничных дней работа автобусов, троллейбусов и трамваев организована по расписанию выходных дней. Обслуживать муниципальные маршруты должны были 862 единицы транспорта. По данным системы ГЛОНАСС, на маршруты выходит только около 55% единиц подвижного состава. Основной причиной такого низкого показателя является дефицит водителей.

Жалобы на работу общественного транспорта горожанам рекомендуют подавать на горячую линию.