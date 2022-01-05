Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В бывшей столице Казахстана Алма-Ате загорелась 5 января резиденция президента республики. Об этом сообщает телеканал ZTB.

(сс) selyutinm Алма-Ата

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По данным журналистов, огонь горит возле главного входа в здание. Видно, что протестующие прорвались внутрь и выбрасывают предметы.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что в Алма-Ате также загорелись здания прокуратуры и администрации города.

Напомним, в ряде городов Казахстана из-за резкого роста цен на жидкий газ для автомобилей начались акции протеста, которые перерастают в беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате.