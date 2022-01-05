София, 5 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к эквадорскому форварду софийской команды ЦСКА Хорди Кайседо. Об этом 5 января сообщает Bulgaria On Air.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Под информации источника, 24-летний футболист входит в список пяти нападающих, которые предложены «красно-белым».

Кроме того, указывается, что представители «Спартака» собираются понаблюдать за игроком во время зимних тренировочных сборов. При этом отмечается, что также форвардом интересуется турецкий клуб «Аданаспор», готовый сделать конкретное предложение по переходу футболиста в свой состав.

Отметим, в нынешнем сезоне Хорди Кайседо сыграл в составе софийского ЦСКА в 30 матчах и отличился в них 30 забитыми голами.