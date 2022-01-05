Польша сообщила о росте числа случаев COVID-19
Варшава, 5 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Адам Недзельский — министр здравоохранения Польши — заявил о росте числа случаев COVID-19 в стране, что «вызывает обеспокоенность властей».
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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«На протяжении последних дней наблюдаем беспокоящий рост числа заражений. Их, очевидно, становится больше», — передает его слова ТАСС.
Последние данные на 10% выше показателей прошлой недели. Как отметил министр, происходящее связано с новогодними праздниками.
Также он добавил, что «Омикрон» «начнет доминировать в конце января», .