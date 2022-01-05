Нур-Султан, , 13:58 — REGNUM Около 300 предприятий, в т.ч. магазины и точки общепита, пострадали в результате беспорядков в городе Алма-Ате (Казахстан). Об этом 5 января пишет Zakon.kz.

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

Уточняется, что протесты затронули не менее 100 офисных зданий, а также 80 точек общепита и 120 магазинов.

Напомним, жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на протесты 2 января против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Затем протесты распространились и на другие города страны. В Алма-Ате 4 января и в ночь на 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками.

Токаев ввел в Мангистауской области, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение — до 19 января.

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство.