Лас-Вегас, США, , 13:58 — REGNUM Корпорация Stellantis с 2028 года будет выпускать под брендом Chrysler только новые электрические автомобили, заявила глава бренда Chrysler Кристин Феуэлл на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Fiat Chrysler Fcagroup.com

На выставке CES 2022 Chrysler представит концептуальный автомобиль Airflow, который раскроет направление развития бренда на ближайшие годы. К 2025 году Chrysler планирует выпустить свой первый электромобиль и начать поэтапный отказ от выпуска двигателей с бензиновыми двигателями.

Полный отказ от выпуска новых автомобилей с бензиновыми двигателями запланирован на 2028 год. К этому времени компания планирует расширить линейку своих электромобилей, а также представить грузовой электрический автомобиль.

Корпорация Stellantis образована в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA (ранее Peugeot Citroën). В июле 2020 года в корпорации представили планы по инвестированию более €30 млрд ($33,9 млрд) в электрификацию своих автомобилей до 2025 года.

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