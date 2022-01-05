Новосибирск, 5 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Новосибирске прокуратура организовала свою проверку в связи с ненадлежащим оказанием многодетной семье услуг в коттеджном комплексе. Речь идёт об отравлении девяти человек, в том числе трёх детей парами хлора в бассейне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бассейн

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Напомним, что семья с тремя несовершеннолетними детьми и их родственники сняли на сутки коттедж для отдыха. Вечером 4 января они купались в бассейне в гостевом доме. Позже у них появился кашель и недомогание. 5 января они вызвали скорую помощь.

«В настоящее время женщина с тремя детьми госпитализированы в детскую больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе проверки, проводимой сотрудниками отдела СКР, результаты которой взяты в прокуратуре на контроль», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после отравления семьи из девяти человек парами хлора в коттеджном комплексе Новосибирска возбуждено уголовное дело.