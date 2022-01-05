Москва, , 13:50 — REGNUM Данных о том, что вакцинация от COVID-19 может влиять на работу сердечно-сосудистой системы, нет. Об этом заявил академик РАН Лео Бокерия — президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, президент общероссийской организации «Лига здоровья нации».

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

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«У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли привились. … Никаких проблем не было», — сказал он РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав страны в августе 2020 г. зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи — «Спутник V».

Также в РФ созданы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» (от Центра им. Чумакова РАН).

В мае 2021 г. стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».

В ноябре зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков «Гам-КОВИД-Вак М» (Спутник М»).