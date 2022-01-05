Мельбурн, Австралия, 5 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Российская теннисистка Камилла Рахимова победила Гретье Миннен из Бельгии в матче первого круг теннисного турнира в Мельбурне. Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спортсменка из России переиграла бельгийку в двух сетах со счетом 7:5, 7:5.

Соперницы провели на корте 1 час 55 минут. За это время Рахимова подала навылет два раза, четырежды ошиблась при подаче и смогла реализовать четыре из 10 брейк-пойнтов. Ее оппонентка за этот же временной отрезок также четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта.

Отметим, соперницей Рахимовой в 1/8 финала турнира в Мельбурне станет представительница Испании Сара Соррибес-Тормо.