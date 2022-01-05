Алма-Ата, Казахстан, , 13:50 — REGNUM Из бизнес-центра «Республика», расположенного в центре Алма-Аты, днём 5 января начали эвакуировать людей, так как рядом происходят беспорядки. Об этом сообщает телеграм-канал Orda.

Протест Nathan Keirn

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

По данным журналистов, в центра бывшей столицы Казахстана собралось до 10 тыс. протестующих. Постоянно продолжают прибывать новые участники акции.

Ранее пресс-служба Управления здравоохранения Алма-Аты сообщило, что в больницы с 4 января обратились 190 пострадавших: 137 правоохранителей и 53 гражданских лица.

Напомним, в ряде городов Казахстана из-за резкого роста цен на жидкий газ для автомобилей начались акции протеста, которые перерастают в беспорядки. Наиболее острая ситуация наблюдается в Алма-Ате. Также сообщается о стычках протестующих с полицией в Актюбинске.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нур-Султане из-за беспорядков ввели чрезвычайное положение