Элиста, 5 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Калмыкии в 2022 году на капитальный ремонт закроют 17 школ. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

По словам главы Калмыкии, в республике растёт число школьников, в связи с чем необходимо создание новых мест для ребят. Ряд образовательных учреждений нуждается в обновлении.

«В этом году планируем провести капитальный ремонт в семи элистинских и десяти школах в районах республики. Также возведем четыре пристроя для школ в Элисте. В следующем году запланировали капитальный ремонт в ещё 18 школах», — написал Хасиков в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что на капитальный ремонт 35 школ Калмыкия из федеральной казны получит более 3 млрд рублей.