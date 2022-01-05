Екатеринбург, 5 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге назначены довыборы депутатов городской думы. Такое решение 5 января приняла городская избирательная комиссия, сообщили журналистам в ведомстве.

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Довыборы пройдут 27 марта. Новых депутатов предстоит избрать в одномандатных округах № 2 и № 10. В них суммарно проживают более 130 тыс.избирателей.

Ранее депутаты Сергей Мелехин и Николай Смирнягин, избранные по этим округам, досрочно сложили свои полномочия.