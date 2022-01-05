Байконур, Казахстан, , 13:45 — REGNUM Протесты в Казахстане не повлияли на ситуацию в городе Байконур. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космодром «Байконур» Roscosmos.ru

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Отмечается, что все правоохранительные органы города работают в штатном режиме. О ситуации вокруг Байконура глава администрации Константин Бусыгин регулярно докладывает главе госкорпорации Дмитрию Рогозину.

После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 млн долларов.