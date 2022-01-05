Ситуация в Байконуре на фоне протестов в Казахстане остается спокойной
Байконур, Казахстан, 5 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Протесты в Казахстане не повлияли на ситуацию в городе Байконур. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Роскосмоса.
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Космодром «Байконур»
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Отмечается, что все правоохранительные органы города работают в штатном режиме. О ситуации вокруг Байконура глава администрации Константин Бусыгин регулярно докладывает главе госкорпорации Дмитрию Рогозину.
После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 млн долларов.