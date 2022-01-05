Ростов-на-Дону, 5 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» активно готовится к предстоящему 8 января матчу с «Эсбьергом» из Дании, сообщил наставник донской команды Пер Юханссон.

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«Ждём возобновления Лиги чемпионов и уже готовимся к встрече с «Эсбьергом». Эта команда будет невероятно сильной. Мы должны провести этот день идеально, чтобы одержать победу над ними — это то, за что мы боремся каждый день на тренировках. Сделаем всё для этого», — сказал главный тренер «Ростов-Дон».

В конце октября 2021 года гандбольный клуб «Ростов-Дон» потерпел поражение от «Эсбьерга» в Дании. Матч шестого тура предварительного этапа Лиги чемпионов 2021/2022 завершился со счётом 18:25 в пользу хозяек площадки.