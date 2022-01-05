Канберра, , 13:35 — REGNUM В случае, если сербский теннисист Новак Джокович по прилете в Австралию не предоставит документ о том, что у него есть медицинский отвод для того, чтобы не проходить вакцинацию от COVID-19, он может «отправится домой первым же самолётом». О этом 5 января заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, его слова приводит Daily Mail.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

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"Новак Джокович по прибытии в Австралию, если он не вакцинирован, должен предоставить приемлемое доказательство того, что он не может быть вакцинирован по медицинским соображениям, чтобы путешествовать на тех же условиях, что и полностью вакцинированные люди. Если этих доказательств окажется недостаточно, к нему будут относиться так же, как и к остальным, и он отправится домой первым же самолётом», — сказал глава австралийского правительства.

Также Моррисон отметил, что для первой ракетки мира не должно быть никаких особых правил в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Новак Джокович заявил, что он получил медицинское исключение от прохождения вакцинации от нового заболевания и вылетает в Австралию на турнир «Большого шлема».