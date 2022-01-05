Нур-Султан, , 13:31 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 5 января ввёл режим чрезвычайного положения в столице республики Нур-Султане. Указ главы государства был опубликован официальном сайте.

Нур-Султан (сс) Ninara

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«В связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение», — говорится в сообщении.

Режим ЧП введён до 19 января. На этот период в столице будет руководство будет осуществлять комендатура.

Напомним, в ряде городов Казахстана из-за резкого роста стоимости жидкого газа для автомобилей начались акции протеста и беспорядки. Наиболее острая ситуация наблюдается в Алма-Ате. Также сообщается о стычках протестующих с полицией в Актюбинске.

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