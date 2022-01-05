Новосибирск, 5 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 5 января, произошла авария на трубопроводе по ул. Пархоменко. Без тепла и горячей воды остались жители 66 многоквартирных домов. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

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«Наши бригады оперативно выехали на место и приступили к работам. Устраняем дефект на компенсаторе», — уточнили в СГК.

Закончить ремонт обещают к 3:00 (время местное) 6 января.